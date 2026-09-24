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Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)

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Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 1
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 2
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 3
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 4
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 5
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 6
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 7
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 8
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 9
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 10
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 11
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 12
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 13
Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт, лоток с ручкой - 1 шт, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 1
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 2
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 3
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 4
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 5
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 6
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 7
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 8
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 9
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 10
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 11
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 12
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 13
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels (90763) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт, лоток с ручкой - 1 шт, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х27х26
Вес, кг.
3

Описание товара Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)

Усиленный ящик для инструментов Stels 90763 длиной 24" используется для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента, а также хозяйственных мелочей или рыболовных принадлежностей. Заменяет коробку для инструментов, а также может служить рыболовным ящиком. Пригодится дома, в поездке, а также в гараже или на даче.

Преимущества

  • Надежность — корпус из прочного пластика выдерживает распределенную нагрузку на крышку до 200 кг.
  • Вместительность — контейнер рассчитан на размещение инструментов общей массой не более 50 кг, поэтому в него можно сложить много предметов.
  • Упорядоченное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются специальные органайзеры, также в комплект поставки входит съемный лоток с ручкой.
  • Устойчивость — опорные ножки предотвращают случайное опрокидывание ящика.
  • Комфортное использование — замок легко открывается одной рукой, широкая ручка облегчает перемещение ящика.
  • Безопасная транспортировка — ящик надежно запирается, риск случайного открывания исключен.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт, лоток с ручкой - 1 шт, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный ящик для инструментов Stels 90763 длиной 24" используется для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента, а также хозяйственных мелочей или рыболовных принадлежностей. Заменяет коробку для инструментов, а также может служить рыболовным ящиком. Пригодится дома, в поездке, а также в гараже или на даче.

Преимущества

  • Надежность — корпус из прочного пластика выдерживает распределенную нагрузку на крышку до 200 кг.
  • Вместительность — контейнер рассчитан на размещение инструментов общей массой не более 50 кг, поэтому в него можно сложить много предметов.
  • Упорядоченное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются специальные органайзеры, также в комплект поставки входит съемный лоток с ручкой.
  • Устойчивость — опорные ножки предотвращают случайное опрокидывание ящика.
  • Комфортное использование — замок легко открывается одной рукой, широкая ручка облегчает перемещение ящика.
  • Безопасная транспортировка — ящик надежно запирается, риск случайного открывания исключен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763) - купить по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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