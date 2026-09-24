Ящик для инструмента, 430х200х200 мм, пять секций, металлический Сибртех (90751)
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента, 430х200х200 мм, пять секций, металлический Сибртех (90751)
Металлический ящик Сибртех 90751 размером 430 х 200 х 200 мм, с пятью секциями, используется для размещения инструментов, хозяйственных мелочей, крепежных элементов или рыболовных принадлежностей. Предметы удобно раскладываются по отделениям, что обеспечивает порядок во время их хранения и транспортировки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Вместительность — благодаря выдвижным секциям в ящике помещается большое количество предметов.
- Защита от коррозии — металлический корпус покрыт порошковой эмалью.
- Удобное использование — ящик легко раскладывается, ручка поворачивается и не мешает размещать или извлекать инструменты.
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Металлический ящик Сибртех 90751 размером 430 х 200 х 200 мм, с пятью секциями, используется для размещения инструментов, хозяйственных мелочей, крепежных элементов или рыболовных принадлежностей. Предметы удобно раскладываются по отделениям, что обеспечивает порядок во время их хранения и транспортировки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Вместительность — благодаря выдвижным секциям в ящике помещается большое количество предметов.
- Защита от коррозии — металлический корпус покрыт порошковой эмалью.
- Удобное использование — ящик легко раскладывается, ручка поворачивается и не мешает размещать или извлекать инструменты.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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