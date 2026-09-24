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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) купить с доставкой в Москве
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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)

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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 1
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 2
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 3
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 4
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 5
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 6
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 7
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 8
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
12.8
Длина, м
44.3
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 1
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 2
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 3
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 4
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 5
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 6
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 7
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 8
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
12.8
Длина, м
44.3
Габаритные размеры), см
31x12.8x44.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х13
Вес, кг.
1.68

Описание товара Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)

Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)



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Отзывы о товаре Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
12.8
Длина, м
44.3
Габаритные размеры), см
31x12.8x44.3
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 130 мм, (17?), размер M, Профессионал (38165-13) - данный товар вы можете купить по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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