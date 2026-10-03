Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01
Сумка для инструментов Kraftool – это надежное и удобное решение для хранения и транспортировки вашего инструментария. Изготовленная из высококачественного текстиля и нейлона, сумка обеспечивает долговечность и износостойкость, что делает её идеальной для использования в различных условиях. Сумка весит всего 1,04 кг, что облегчает её транспортировку даже при длительных перемещениях. Вместительность изделия представлена 18 отделениями, что позволяет аккуратно и эффективно организовать хранение инструментов и аксессуаров. Такое количество секций способствует удобному доступу к каждому элементу без необходимости поиска, экономя ваше время и силы. Бренд Kraftool известен своим качеством и надежностью, что подтверждается данной моделью сумки. Она станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая безопасность и удобство при работе с инструментами.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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