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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red

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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 1
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 2
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 3
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 4
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 5
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 6
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692760
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
850
Время работы, ч
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
320

Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red

Портативная колонка JBL GO 4 выполнена в красном цвете с удобным расположением кнопок управления сверху и сбоку. Есть шнурок на запястье для удобного удержания в руке. Через Bluetooth вы можете транслировать на колонку звук со смартфона и другого устройства, управлять настройками через мобильное приложение JBL PORTABLE. Усиленная влагозащита корпуса позволяет брать JBL GO 4 с собой на прогулку, поездку на велосипеде или отдых на природе. Емкости АКБ хватает для прослушивания музыки в течение 7 часов. Напряжение питания 5 В позволяет заряжать колонку от прикуривателя авто, Power Bank и других устройств.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4RED) Red




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
850
Время работы, ч
7
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL GO 4 выполнена в красном цвете с удобным расположением кнопок управления сверху и сбоку. Есть шнурок на запястье для удобного удержания в руке. Через Bluetooth вы можете транслировать на колонку звук со смартфона и другого устройства, управлять настройками через мобильное приложение JBL PORTABLE. Усиленная влагозащита корпуса позволяет брать JBL GO 4 с собой на прогулку, поездку на велосипеде или отдых на природе. Емкости АКБ хватает для прослушивания музыки в течение 7 часов. Напряжение питания 5 В позволяет заряжать колонку от прикуривателя авто, Power Bank и других устройств.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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