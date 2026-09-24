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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759186410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Im Alice, Welcome To The Show, All Over The World, Dead Dont Dance, Go Away, White Line Frankenstein, Big Boots, Rules Of The Road, The Big Goodbye, Road Rats Forever, Baby Please Dont Go, 100 More Miles, Magic Bus, DVD Feed My Frankenstein (Live at Hellfest), Nice Guy (Live at Hellfest), Bed of Nails (Live at Hellfest), Hey Stoopid (Live at Hellfest), Fallen in Love (Live at Hellfest), Go Man Go (Live at Hellfest), Guitar Solo by Nita Strauss (Live at Hellfest), Roses on White Lace (Live at Hel
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Alice, Welcome To The Show, All Over The World, Dead Dont Dance, Go Away, White Line Frankenstein, Big Boots, Rules Of The Road, The Big Goodbye, Road Rats Forever, Baby Please Dont Go, 100 More Miles, Magic Bus, DVD Feed My Frankenstein (Live at Hellfest), Nice Guy (Live at Hellfest), Bed of Nails (Live at Hellfest), Hey Stoopid (Live at Hellfest), Fallen in Love (Live at Hellfest), Go Man Go (Live at Hellfest), Guitar Solo by Nita Strauss (Live at Hellfest), Roses on White Lace (Live at Hellfest), Im Eighteen (Live at Hellfest), Poison (Live at Hellfest), Billion Dollar Babies (Live at Hellfest), The Black Widow Jam (Live at Hellfest), Steven (Live at Hellfest), Dead Babies (Live at Hellfest), I Love the Dead (Live at Hellfest), Escape (Live at Hellfest), Schools Out (Live at Hellfest)



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Alice Cooper - Road (coloured) (4029759186410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759186410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Im Alice, Welcome To The Show, All Over The World, Dead Dont Dance, Go Away, White Line Frankenstein, Big Boots, Rules Of The Road, The Big Goodbye, Road Rats Forever, Baby Please Dont Go, 100 More Miles, Magic Bus, DVD Feed My Frankenstein (Live at Hellfest), Nice Guy (Live at Hellfest), Bed of Nails (Live at Hellfest), Hey Stoopid (Live at Hellfest), Fallen in Love (Live at Hellfest), Go Man Go (Live at Hellfest), Guitar Solo by Nita Strauss (Live at Hellfest), Roses on White Lace (Live at Hel
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Alice, Welcome To The Show, All Over The World, Dead Dont Dance, Go Away, White Line Frankenstein, Big Boots, Rules Of The Road, The Big Goodbye, Road Rats Forever, Baby Please Dont Go, 100 More Miles, Magic Bus, DVD Feed My Frankenstein (Live at Hellfest), Nice Guy (Live at Hellfest), Bed of Nails (Live at Hellfest), Hey Stoopid (Live at Hellfest), Fallen in Love (Live at Hellfest), Go Man Go (Live at Hellfest), Guitar Solo by Nita Strauss (Live at Hellfest), Roses on White Lace (Live at Hellfest), Im Eighteen (Live at Hellfest), Poison (Live at Hellfest), Billion Dollar Babies (Live at Hellfest), The Black Widow Jam (Live at Hellfest), Steven (Live at Hellfest), Dead Babies (Live at Hellfest), I Love the Dead (Live at Hellfest), Escape (Live at Hellfest), Schools Out (Live at Hellfest)


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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