Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 692594
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5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028379113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
When a Man Cries, That s What I Love, Laredo, Panther City, Ain t Got Nothing On You, Simplify, Teddy s Tune, Never Satisfied, Peaceful Place, Can t Have It All, Ivy, Ghetto Honeybee, God Loves Everyone
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка
«Leon» — долгожданный четвертый альбом обладателя премии «Грэмми» исполнителя, автора песен и продюсера Леона Бриджеса. Издание на цветном виниле.. С 13 треками, демонстрирующими фирменное повествование Леона и уникальное сочетание органической жанровой алхимии, «Leon» является его самой пронзительной, мощной и личной работой на сегодняшний день. Он берет поклонников в путешествие по сердцу Форт-Уэрта, который он знает лучше всего, к вещам, которые ему дороги, и к людям и местам, которые сформировали его.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028379113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
When a Man Cries, That s What I Love, Laredo, Panther City, Ain t Got Nothing On You, Simplify, Teddy s Tune, Never Satisfied, Peaceful Place, Can t Have It All, Ivy, Ghetto Honeybee, God Loves Everyone
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Leon» — долгожданный четвертый альбом обладателя премии «Грэмми» исполнителя, автора песен и продюсера Леона Бриджеса. Издание на цветном виниле.. С 13 треками, демонстрирующими фирменное повествование Леона и уникальное сочетание органической жанровой алхимии, «Leon» является его самой пронзительной, мощной и личной работой на сегодняшний день. Он берет поклонников в путешествие по сердцу Форт-Уэрта, который он знает лучше всего, к вещам, которые ему дороги, и к людям и местам, которые сформировали его.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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