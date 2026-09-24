Deicide - Banished By Sin (coloured) (4251981705286) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DEICIDE
Альбом (сингл)
Banished By Sin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 692418
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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981705286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DEICIDE
Альбом (сингл)
Banished By Sin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
From Unknown Heights You Shall Fall, Doomed To Die, Sever The Tongue, Faithless, Bury The Cross…With Your Christ, Woke From God, Ritual Defied, Failures Of Your Dying Lord, Sin, A Trinity Of None, I…A Curse Of Death, The Light Defeated
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deicide - Banished By Sin (coloured) (4251981705286) виниловая пластинка
Легенды дэт-метала Deicide отмечают свое возвращение новым альбомом Banished by Sin. Издание на серебристом виниле.. Группа Deicide была основана в Тампе, штат Флорида, в 1989 году. Со времени выхода одноимённого дебютного альбома группы и получившего всеобщее признание продолжения Legion, Deicide стали одной из самых известных дэт-метал-групп. Подобно тому, как их классические треки, вроде «Sacrificial Suicide» (Deicide), «Once Upon the Cross» и «Homage for satan» (The Stench of Redemption), вознесли смутьянов на вершину дэт-метала, новые песни «Bury The Cross…», «From Unknown Heights You Shall Fall» и «Sever the Tongue» открывают следующую главу легендарного 35-летнего наследия Deicide.
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Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981705286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DEICIDE
Альбом (сингл)
Banished By Sin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
From Unknown Heights You Shall Fall, Doomed To Die, Sever The Tongue, Faithless, Bury The Cross…With Your Christ, Woke From God, Ritual Defied, Failures Of Your Dying Lord, Sin, A Trinity Of None, I…A Curse Of Death, The Light Defeated
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легенды дэт-метала Deicide отмечают свое возвращение новым альбомом Banished by Sin. Издание на серебристом виниле.. Группа Deicide была основана в Тампе, штат Флорида, в 1989 году. Со времени выхода одноимённого дебютного альбома группы и получившего всеобщее признание продолжения Legion, Deicide стали одной из самых известных дэт-метал-групп. Подобно тому, как их классические треки, вроде «Sacrificial Suicide» (Deicide), «Once Upon the Cross» и «Homage for satan» (The Stench of Redemption), вознесли смутьянов на вершину дэт-метала, новые песни «Bury The Cross…», «From Unknown Heights You Shall Fall» и «Sever the Tongue» открывают следующую главу легендарного 35-летнего наследия Deicide.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Deicide - Banished By Sin (coloured) (4251981705286) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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