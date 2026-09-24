Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка
Альбом "Ты" — это фундаментальная работа DAKOOKA, представляющая собой сборник из 15 треков, которые охватывают широкий спектр музыкальных жанров, от нео-попа до уже знакомых и любимых «дакукиных» баллад. Издание на прозрачном виниле. В каждой песне ощущается уникальная манера исполнения и искренность, присущие творчеству Катерины ДаКуки. В своих песнях DAKOOKA делится со слушателями личными переживаниями и эмоциями, создавая атмосферу близости и взаимопонимания. Этот альбом — не просто сборник композиций, а целая история, рассказанная через музыку и слова. Каждая песня наполнена глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью, что позволяет слушателям почувствовать себя частью чего-то большого и значимого. DAKOOKA о своем альбоме: «Этот альбом посвящен каждому моему слушателю. Он называется "Ты": ты — мой слушатель, мой дорогой друг. Спасибо, что слушаешь и любишь мои песни.»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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