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Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка

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Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 1
Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 2
Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 3
Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 4
Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 5
Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
Ты
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 1
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 2
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 3
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 4
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 5
  • Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011006510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
Ты
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Только ты, Сплетни, Волонтёр, Ты не умеешь так, Лов is, Трудности легко, ПРЛ, Сердце огонь, Больше чем просто любовь, Город, Бэд трип, Она любовь (акустика), Ведьма (акустика), Место (Live), Через год
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка

Альбом "Ты" — это фундаментальная работа DAKOOKA, представляющая собой сборник из 15 треков, которые охватывают широкий спектр музыкальных жанров, от нео-попа до уже знакомых и любимых «дакукиных» баллад. Издание на прозрачном виниле. В каждой песне ощущается уникальная манера исполнения и искренность, присущие творчеству Катерины ДаКуки. В своих песнях DAKOOKA делится со слушателями личными переживаниями и эмоциями, создавая атмосферу близости и взаимопонимания. Этот альбом — не просто сборник композиций, а целая история, рассказанная через музыку и слова. Каждая песня наполнена глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью, что позволяет слушателям почувствовать себя частью чего-то большого и значимого. DAKOOKA о своем альбоме: «Этот альбом посвящен каждому моему слушателю. Он называется "Ты": ты — мой слушатель, мой дорогой друг. Спасибо, что слушаешь и любишь мои песни.»

Отзывы о товаре Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011006510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
Ты
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Только ты, Сплетни, Волонтёр, Ты не умеешь так, Лов is, Трудности легко, ПРЛ, Сердце огонь, Больше чем просто любовь, Город, Бэд трип, Она любовь (акустика), Ведьма (акустика), Место (Live), Через год
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Описание
Альбом "Ты" — это фундаментальная работа DAKOOKA, представляющая собой сборник из 15 треков, которые охватывают широкий спектр музыкальных жанров, от нео-попа до уже знакомых и любимых «дакукиных» баллад. Издание на прозрачном виниле. В каждой песне ощущается уникальная манера исполнения и искренность, присущие творчеству Катерины ДаКуки. В своих песнях DAKOOKA делится со слушателями личными переживаниями и эмоциями, создавая атмосферу близости и взаимопонимания. Этот альбом — не просто сборник композиций, а целая история, рассказанная через музыку и слова. Каждая песня наполнена глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью, что позволяет слушателям почувствовать себя частью чего-то большого и значимого. DAKOOKA о своем альбоме: «Этот альбом посвящен каждому моему слушателю. Он называется "Ты": ты — мой слушатель, мой дорогой друг. Спасибо, что слушаешь и любишь мои песни.»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дakooka - Ты (coloured) (4820011006510) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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