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Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка

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Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 1
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 2
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 3
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 4
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 5
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 6
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 7
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 8
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 9
Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
Blackfield
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 5
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 6
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 7
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 8
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 9
  • Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644823331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
Blackfield
Трек-лист
Open Mind, Blackfield, Glow, Scars, Lullaby, Pain, Summer, Cloudy Now, The Hole In Me, Hello
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка

Blackfield — это результат сотрудничества израильского автора песен и музыканта Авива Геффена и британского музыканта и продюсера Стивена Уилсона. Их одноименный дебютный альбом, первоначально выпущенный в 2004 году, стал фаворитом фанатов и стал эталоном для всей прогрессивной музыки, выпущенной с тех пор, и включает в себя популярные синглы «Hello», «Pain», «Blackfield» и «Cloudy Now». Когда они начали сотрудничать, они оба прочно утвердились в своей карьере как известные рок-вокалисты, авторы песен, продюсеры и мультиинструменталисты. Геффен – один из самых знаковых и продаваемых музыкантов Израиля, выступающий на стадионах в своей родной стране. На момент создания Blackfield Уилсон возглавлял Porcupine Tree, знаменитую экспансивную британскую рок-группу. К 2010 году он переключился на сольную карьеру, завоевав преданную глобальную популярность, имея 6 номинаций на Грэмми и 4 британских хит-альбома, а альбом The Harmony Codex 2023 года занял первое место в Германии. Издание, посвященное 20-летию дебютного альбома Blackfield, будет выпущено ограниченным тиражом на мраморно-оранжевом и черном виниле.

Отзывы о товаре Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644823331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
Blackfield
Трек-лист
Open Mind, Blackfield, Glow, Scars, Lullaby, Pain, Summer, Cloudy Now, The Hole In Me, Hello
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Blackfield — это результат сотрудничества израильского автора песен и музыканта Авива Геффена и британского музыканта и продюсера Стивена Уилсона. Их одноименный дебютный альбом, первоначально выпущенный в 2004 году, стал фаворитом фанатов и стал эталоном для всей прогрессивной музыки, выпущенной с тех пор, и включает в себя популярные синглы «Hello», «Pain», «Blackfield» и «Cloudy Now». Когда они начали сотрудничать, они оба прочно утвердились в своей карьере как известные рок-вокалисты, авторы песен, продюсеры и мультиинструменталисты. Геффен – один из самых знаковых и продаваемых музыкантов Израиля, выступающий на стадионах в своей родной стране. На момент создания Blackfield Уилсон возглавлял Porcupine Tree, знаменитую экспансивную британскую рок-группу. К 2010 году он переключился на сольную карьеру, завоевав преданную глобальную популярность, имея 6 номинаций на Грэмми и 4 британских хит-альбома, а альбом The Harmony Codex 2023 года занял первое место в Германии. Издание, посвященное 20-летию дебютного альбома Blackfield, будет выпущено ограниченным тиражом на мраморно-оранжевом и черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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