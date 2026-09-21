Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6825 CTN

Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Безопасное управление Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Тип: Встраиваемая техника Тип панели: Газ на стекле Дизайн: Современный Коллекция: Газ на стекле Ширина: 60 см Материал поверхности: Стекло Цвет: Черный Варианты цвета: Черный Бежевый Белый Цвет регуляторов: Нержавеющая сталь Материал регуляторов: Металл Конфорки: 4 Специальные конфорки: WOK-конфорка Держатели посуды: Чугунные Газ-контроль: Да Электроподжиг: Да Аксессуары в комплекте: Подставка WOK Адаптер для кофейника Дополнительные особенности: Скошенный передний край Вилка питания: Да Шнур питания: Да Длина шнура питания (м): 1.35 Левая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Левая ближняя конфорка (кВт): 3.1 Правая дальняя конфорка (кВт): 1.7 Правая ближняя конфорка (кВт): 0.95 Сверхмощная конфорка (кВт): Нет Расположение трубы подключения: Справа Диаметр трубы подключения: 1/2'' Вид подключения газа: Природный/Сжиженный Адаптер под сжиженный газ: Да Жиклеры под сжиженный газ: Да Габариты (ВхШхГ) (мм): 46x590x520 Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): 30x560х490 Срок гарантии: 24 мес