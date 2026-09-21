Купольная вытяжка Korting KHC 6750 RN
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Характеристики
Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6750 RN
Ширина 60 см. Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Классический дизайн. Это утонченные цвета, бронзовая или деревянная окантовка кухонной вытяжки, которые создают идеальное сочетание с натуральными материалами и фурнитурой кухонной мебели в классическом или ретро стиле. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Настенный монтаж. Данные вытяжки монтируются к стене, поэтому декоративное оформление данного элемента интерьера должно соответствовать дизайну мебели и окружающей обстановки. Из-за некоторого сходства их с каминными дымоходами, их также называют «вытяжки каминного типа». Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Общие рекомендации по установке Вытяжка устанавливается внутри навесного кухонного шкафчика на рекомендуемой высоте 65-75 см от рабочей поверхности до нижней точки прибора. Желательно использовать минимум соединительных элементов для воздуховода и соблюдать диаметр вентиляционных труб не менее, чем диаметр выходного отверстия. В режиме рециркуляции необходимо устанавливать угольный фильтр.
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