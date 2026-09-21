Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black
Кухонная вытяжка Kuppersberg — стильное решение для современной кухни. Компактная встраиваемая конструкция органично впишется в любой интерьер, а глубокий чёрный цвет подчеркнёт вкус владельца. Мощность 850 м?/ч легко справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого случая, а работа в режимах отвода или циркуляции даёт гибкость установки. Сенсорное управление — удобно и современно, чистить жировой фильтр просто. Тихая работа на уровне 56 дБ комфортна даже для открытых кухонь. Прочное сочетание металла и стекла смотрится эффектно и служит долго. Освещение превращает зону готовки в уютное пространство.
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