Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 710 руб.
В наличии
Код товара: 691933
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20 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x52x25 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х35х33
Вес, кг.
11
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW
Встраиваемая, скрытая кухонная вытяжка, ширина 51.8 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 5, макс производительность 950 м3/ч, сенсорное управление, дополнительные функции: таймер автоотключения, индикатор загрязнения фильтров, пульт дистанционного управления, металлический жироулавливающий фильтр.
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Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x52x25 см
Страна производитель
Турция
Встраиваемая, скрытая кухонная вытяжка, ширина 51.8 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 5, макс производительность 950 м3/ч, сенсорное управление, дополнительные функции: таймер автоотключения, индикатор загрязнения фильтров, пульт дистанционного управления, металлический жироулавливающий фильтр.
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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