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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W купить с доставкой в Москве
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691856
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
угольный фильтр в комплекте, обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
21.6x52x29 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х34х33
Вес, кг.
8

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6530 W

Вытяжка Korting KHI 6530 — стильное и функциональное решение для кухни, подходящее для встраивания в шкаф шириной от 60 см. С высотой 216 мм, шириной 52 см и глубиной 290 мм, она компактно разместится в кухонном пространстве, а её элегантный черный цвет добавит современный акцент в интерьер. Вытяжка обладает тремя режимами работы с мощностью, достигающей 450 кубических метров в час, что позволяет эффективно удалять запахи и дым, обеспечивая свежесть воздуха в помещении. При этом уровень шума не превышает 50 дБ. Управление вытяжкой осуществляется с помощью удобных кнопок. Две галогеновые лампы освещения мощностью 3 Вт создают дополнительное освещение рабочей области. В комплект входит два угольных фильтра, которые обеспечивают дополнительную защиту от неприятных запахов. Вытяжка Korting KHI 6530 сочетает в себе мощные характеристики, современный дизайн и практичность. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Оптимально для модулей 60 см. Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
угольный фильтр в комплекте, обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
52
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
21.6x52x29 см
Страна производитель
Турция
Описание
Вытяжка Korting KHI 6530 — стильное и функциональное решение для кухни, подходящее для встраивания в шкаф шириной от 60 см. С высотой 216 мм, шириной 52 см и глубиной 290 мм, она компактно разместится в кухонном пространстве, а её элегантный черный цвет добавит современный акцент в интерьер. Вытяжка обладает тремя режимами работы с мощностью, достигающей 450 кубических метров в час, что позволяет эффективно удалять запахи и дым, обеспечивая свежесть воздуха в помещении. При этом уровень шума не превышает 50 дБ. Управление вытяжкой осуществляется с помощью удобных кнопок. Две галогеновые лампы освещения мощностью 3 Вт создают дополнительное освещение рабочей области. В комплект входит два угольных фильтра, которые обеспечивают дополнительную защиту от неприятных запахов. Вытяжка Korting KHI 6530 сочетает в себе мощные характеристики, современный дизайн и практичность. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Оптимально для модулей 60 см. Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.
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