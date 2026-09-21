Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GN
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Характеристики
Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GN
Кухонная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете станет ярким акцентом интерьера и эффективно решит проблему запахов и жира на кухне. Благодаря производительности 650 м? в час она легко справится даже с интенсивным приготовлением — воздух в помещении всегда будет свежим. Три скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для любой ситуации, а наклонная конструкция экономит пространство над плитой и добавляет удобства при готовке. Управление вытяжкой простое и надёжное — механика никогда не подведёт. Возможность работы в двух режимах: отводе и циркуляции, делает модель универсальной для разных схем монтажа. Металлический корпус прочен и долговечен, а комбинированная система фильтрации — жировой и угольный фильтры — эффективно очищает воздух от жира и неприятных запахов. Вес 11,5 кг обеспечивает устойчивость при установке. Встроенное освещение добавляет комфорта вечером и делает рабочую зону более безопасной. Диаметр воздуховода 120 мм и 150 мм обеспечивает гибкость при подключении к вентиляции. Korting — для тех, кто ценит сочетание продуманной функциональности и современного стиля на кухне.
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