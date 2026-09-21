Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и функциональное решение для современной кухни. Высокая производительность 850 м? в час позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке, а три скорости помогут выбрать оптимальный режим. Сенсорное управление делает использование максимально удобным и простым — управление одним касанием. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту в вашем доме. Благодаря двойному режиму работы (отвод и циркуляция) вытяжка легко адаптируется под особенности вашей кухни. Мощность 140 Вт обеспечивает экономичное энергопотребление, а уровень шума 56 дБ сохраняет тишину и комфорт во время работы. Современный серебристый цвет и металлический корпус гармонично впишутся в любой интерьер, а встроенное освещение создаёт дополнительное удобство во время готовки.
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