Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 CX
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 CX
Кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и стильное решение для современной кухни. Благодаря встраиваемой конструкции она органично дополнит интерьер, а нежный бежевый цвет добавит уюта в ваше пространство. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда — от лёгких закусок до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно справляется с очищением воздуха при производительности 650 м?, не оставляя шансов запахам и пару. Жировой фильтр заботится о чистоте вашей кухни, задерживая капли жира до их оседания на мебели. Работать вытяжкой удобно благодаря надёжному механическому управлению. Два возможных диаметра воздуховода — 120 мм и 150 мм — дают гибкость установки. Яркое встроенное освещение обеспечивает максимальный комфорт во время готовки, а потребляемая мощность 140 Вт делает вытяжку достаточно экономичной даже при частом использовании.
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