Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — верное решение для тех, кто ценит чистоту и стиль на кухне. Металлический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Три скорости помогут выбрать идеальный режим для любого блюда — от легкой жарки до интенсивной готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции позволяют установить вытяжку как угодно. Механическое управление делает управление интуитивным и надёжным. Производительность до 650 м?/ч справится даже с большими объёмами воздуха, а потребляемая мощность всего 140 Вт экономит ваши ресурсы. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — делают установку гибкой. А встроенное освещение обеспечит отличную видимость на рабочей поверхности в любое время суток.
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