Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется даже в компактную кухню — она не бросается в глаза, а серебристый цвет и металлический корпус добавляют современного стиля. Три скорости позволяют подобрать интенсивность работы под любую ситуацию, а мощность 140 Вт обеспечивает производительность до 650 кубометров в час — свежий воздух даже после интенсивной готовки. Работает невероятно тихо — всего 39 дБ, вы едва заметите её в деле. Управление простое и надёжное — механическое. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, сохраняя чистоту и свежесть. Вытяжка поддерживает оба режима: отвод и циркуляцию, так что подобрать вариант установки будет легко. Установленное освещение делает работу на кухне ещё уютнее, а 70-сантиметровый электрошнур открывает простор для размещения. Диаметр воздуховода 120 мм оптимален для большинства сценариев монтажа.
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