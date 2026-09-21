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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688971
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
70
Габаритные размеры
25х70х28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х33х30
Вес, кг.
2.5

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется даже в компактную кухню — она не бросается в глаза, а серебристый цвет и металлический корпус добавляют современного стиля. Три скорости позволяют подобрать интенсивность работы под любую ситуацию, а мощность 140 Вт обеспечивает производительность до 650 кубометров в час — свежий воздух даже после интенсивной готовки. Работает невероятно тихо — всего 39 дБ, вы едва заметите её в деле. Управление простое и надёжное — механическое. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, сохраняя чистоту и свежесть. Вытяжка поддерживает оба режима: отвод и циркуляцию, так что подобрать вариант установки будет легко. Установленное освещение делает работу на кухне ещё уютнее, а 70-сантиметровый электрошнур открывает простор для размещения. Диаметр воздуховода 120 мм оптимален для большинства сценариев монтажа.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
70
Габаритные размеры
25х70х28.5
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется даже в компактную кухню — она не бросается в глаза, а серебристый цвет и металлический корпус добавляют современного стиля. Три скорости позволяют подобрать интенсивность работы под любую ситуацию, а мощность 140 Вт обеспечивает производительность до 650 кубометров в час — свежий воздух даже после интенсивной готовки. Работает невероятно тихо — всего 39 дБ, вы едва заметите её в деле. Управление простое и надёжное — механическое. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, сохраняя чистоту и свежесть. Вытяжка поддерживает оба режима: отвод и циркуляцию, так что подобрать вариант установки будет легко. Установленное освещение делает работу на кухне ещё уютнее, а 70-сантиметровый электрошнур открывает простор для размещения. Диаметр воздуховода 120 мм оптимален для большинства сценариев монтажа.
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Доставка
Отзывы


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