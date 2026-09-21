Отпариватель ручной Kitfort КТ-9216
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9216
Ручной отпариватель КТ-9216 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке или верёвке. Под действием пара ткань не растягивается и не сжимается, приобретает объёмность и эластичность. В отпаривателе КТ-9216 управление процессом подачи пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Благодаря мощному потоку пара разглаживаются даже те вещи, которые обычно не гладят — платья со сложной структурой, шубы, дублёнки или куртки.
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