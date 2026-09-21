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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F

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Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 5
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 6
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 7
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 8
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 9
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 5
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 6
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 7
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 8
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 9
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688928
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
64х58х12
Вес, кг.
5

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F

Черная электрическая варочная панель ECS 632 F из стеклокерамики будет уместна на каждой кухне, спроектированной в Hi-Tech-стиле. Встраиваемая варочная поверхность ECS 632 F – прямое доказательство того, что готовить можно с удовольствием.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 632 F




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Черная электрическая варочная панель ECS 632 F из стеклокерамики будет уместна на каждой кухне, спроектированной в Hi-Tech-стиле. Встраиваемая варочная поверхность ECS 632 F – прямое доказательство того, что готовить можно с удовольствием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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