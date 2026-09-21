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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 11
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 12
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 11
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 12
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688911
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х64х11
Вес, кг.
11

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616

Варочная панель выполнена в строгом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Современный дизайн и прямые края придают ей актуальный и стильный вид. Панель оснащена четырьмя индукционными конфорками, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Благодаря функции объединения конфорок, можно увеличить зону нагрева для приготовления блюд в больших посудинах. На каждой конфорке предусмотрена 9-ступенчатая регулировка мощности, что дает возможность точно подобрать температуру для каждого блюда. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и слайдера, расположенных на фронтальной панели. Духовой шкаф Kuppersberg HT-613 Black — это высокотехнологичное устройство, которое станет незаменимым помощником на кухне. Особенностью данной модели является наличие 12 режимов работы, среди которых есть поднятие теста и размораживание продуктов. Также присутствует функция гриля с конвекцией и макси-гриль с конвекцией, что позволяет приготовить блюда, сохранив все полезные свойства продуктов. Внутренняя камера покрыта эмалью легкой очистки, что значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи. Также в комплект входят телескопические направляющие, решетка для гриля, термощуп и стандартный противень. Стоит отметить, что данная модель относится к классу энергопотребления A+, что говорит о ее высокой энергоэффективности. Максимальная температура, которую может достигать духовка, составляет 250 градусов. Встраиваемая вытяжка представляет собой идеальное сочетание стильного дизайна и высокой функциональности. Современный стиль и элегантный черный цвет делают эту модель идеальным дополнением к любой кухне. Она оборудована пятью скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы в зависимости от потребностей. Она может работать как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции воздуха. Также присутствует интенсивный режим для быстрого и эффективного удаления запахов и дыма. Особенностью данной модели является наличие антивозвратного клапана, который предотвращает обратное попадание воздуха в помещение. Металлический жироулавливающий фильтр помогает поддерживать чистоту и свежесть воздуха, а его легко можно очистить при необходимости.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель выполнена в строгом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Современный дизайн и прямые края придают ей актуальный и стильный вид. Панель оснащена четырьмя индукционными конфорками, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Благодаря функции объединения конфорок, можно увеличить зону нагрева для приготовления блюд в больших посудинах. На каждой конфорке предусмотрена 9-ступенчатая регулировка мощности, что дает возможность точно подобрать температуру для каждого блюда. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и слайдера, расположенных на фронтальной панели. Духовой шкаф Kuppersberg HT-613 Black — это высокотехнологичное устройство, которое станет незаменимым помощником на кухне. Особенностью данной модели является наличие 12 режимов работы, среди которых есть поднятие теста и размораживание продуктов. Также присутствует функция гриля с конвекцией и макси-гриль с конвекцией, что позволяет приготовить блюда, сохранив все полезные свойства продуктов. Внутренняя камера покрыта эмалью легкой очистки, что значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи. Также в комплект входят телескопические направляющие, решетка для гриля, термощуп и стандартный противень. Стоит отметить, что данная модель относится к классу энергопотребления A+, что говорит о ее высокой энергоэффективности. Максимальная температура, которую может достигать духовка, составляет 250 градусов. Встраиваемая вытяжка представляет собой идеальное сочетание стильного дизайна и высокой функциональности. Современный стиль и элегантный черный цвет делают эту модель идеальным дополнением к любой кухне. Она оборудована пятью скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы в зависимости от потребностей. Она может работать как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции воздуха. Также присутствует интенсивный режим для быстрого и эффективного удаления запахов и дыма. Особенностью данной модели является наличие антивозвратного клапана, который предотвращает обратное попадание воздуха в помещение. Металлический жироулавливающий фильтр помогает поддерживать чистоту и свежесть воздуха, а его легко можно очистить при необходимости.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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