Станок фрезерный Makita 3711 530W
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
530
Глубина фрезирования
42
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
Уровень шума
94
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
6
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
530
Глубина фрезирования
42
Минимальная скорость вращения, об/мин
32000
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
94
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х16
Вес, кг.
19.5
Описание товара Станок фрезерный Makita 3711 530W
Фрезер Makita 3711 – компактный электрический инструмент, который применяется для фрезерования ламинированных пород древесины. Плавная регулировка глубины реза помогает добиться максимальной точности в процессе фрезерования деталей. Прозрачное основание помогает контролировать обрабатываемую поверхность. Эргономичная форма корпуса и нескользящая прорезиненная фактура гарантируют комфортное удержание инструмента. Из других особенностей Makita 3711 отмечаются плавный пуск и возможность подключения к пылесосу.
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
6
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
530
Глубина фрезирования
42
Минимальная скорость вращения, об/мин
32000
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
94
Ширина, см
16
Развернуть
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Фрезер Makita 3711 – компактный электрический инструмент, который применяется для фрезерования ламинированных пород древесины. Плавная регулировка глубины реза помогает добиться максимальной точности в процессе фрезерования деталей. Прозрачное основание помогает контролировать обрабатываемую поверхность. Эргономичная форма корпуса и нескользящая прорезиненная фактура гарантируют комфортное удержание инструмента. Из других особенностей Makita 3711 отмечаются плавный пуск и возможность подключения к пылесосу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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