Фрезер Makita PJ7000 710Вт 11000об/мин макс.ход:20мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695039
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х22
Вес, кг.
5.5
Описание товара Фрезер Makita PJ7000 710Вт 11000об/мин макс.ход:20мм
Шпоночный фрезер Makita PJ7000 имеет мощный двигатель на 710 Вт. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену фрезы. Пылесборник обеспечивает чистоту на рабочем месте. Есть возможность точного выбора нужной глубины обработки в пределах от 0 до 20 миллиметров. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Минимальный размер цанги
6
Максимальный размер цанги
8
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Шпоночный фрезер Makita PJ7000 имеет мощный двигатель на 710 Вт. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену фрезы. Пылесборник обеспечивает чистоту на рабочем месте. Есть возможность точного выбора нужной глубины обработки в пределах от 0 до 20 миллиметров. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер Makita PJ7000 710Вт 11000об/мин макс.ход:20мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фрезер Makita PJ7000 710Вт 11000об/мин макс.ход:20мм