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Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) купить с доставкой в Москве
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Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)

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Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 2
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Уровень шума
96
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 1
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 2
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33803
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
96
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х16
Вес, кг.
5.2

Описание товара Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)

Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - бытовой инструмент высочайшего качества и производительности. Предназначен для фрезерования пазов, кромок, профилей и продольных отверстий в древесине, пластмассе и легких стройматериалах. Имеется функция копировального фрезерования.

Характеристики:

Тип питания сеть
Мощность 1200 Вт
Max количество оборотов 28000 об/мин
Max размер цанги 8 мм
Рабочий ход фрезы 55 мм
Регулировка частоты вращения есть
Плавный пуск нет
Поддержание оборотов под нагрузкой нет
Подсветка рабочей зоны нет
Подключение к пылесосу нет
Упаковка картон
Использование полупрофессиональное
Габариты в упаковке 290x290x160 мм
Вес нетто 3.4 кг
Вес брутто 5.2 кг

Комплектация:

  • всасывающий переходник (2 600 499 077)
  • рожковый ключ (1 609 203 V40)
  • копировальная втулка (2 609 200 138)
  • пазовая фреза (O 8 мм) (2 608 628 381)
  • параллельный упор (1 609 203 M85)
  • цанговые патроны (3 шт.)
  • центрирующий стержень (2 609 200 310)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Плавный пуск
нет
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
96
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - бытовой инструмент высочайшего качества и производительности. Предназначен для фрезерования пазов, кромок, профилей и продольных отверстий в древесине, пластмассе и легких стройматериалах. Имеется функция копировального фрезерования.

Характеристики:

Тип питания сеть
Мощность 1200 Вт
Max количество оборотов 28000 об/мин
Max размер цанги 8 мм
Рабочий ход фрезы 55 мм
Регулировка частоты вращения есть
Плавный пуск нет
Поддержание оборотов под нагрузкой нет
Подсветка рабочей зоны нет
Подключение к пылесосу нет
Упаковка картон
Использование полупрофессиональное
Габариты в упаковке 290x290x160 мм
Вес нетто 3.4 кг
Вес брутто 5.2 кг

Комплектация:

  • всасывающий переходник (2 600 499 077)
  • рожковый ключ (1 609 203 V40)
  • копировальная втулка (2 609 200 138)
  • пазовая фреза (O 8 мм) (2 608 628 381)
  • параллельный упор (1 609 203 M85)
  • цанговые патроны (3 шт.)
  • центрирующий стержень (2 609 200 310)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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