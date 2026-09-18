Фрезер Makita DRT50Z
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
78
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
13.4
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Плавный пуск
Да
Уровень шума
78
Подсветка
есть
Ширина, см
8.9
Высота, см
22.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х14
Вес, кг.
2.1
Описание товара Фрезер Makita DRT50Z
Фрезер Makita LXT DRT50Z предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево. С его помощью можно резать материал глубиной до 40 мм. Высокая скорость вращения позволяет достигать качественной обработки поверхности. Плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой способствуют комфортному рабочему процессу.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
13.4
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Глубина фрезирования
40
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Плавный пуск
Да
Уровень шума
78
Подсветка
есть
Развернуть
Ширина, см
8.9
Высота, см
22.6
Страна производитель
Китай
Фрезер Makita LXT DRT50Z предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево. С его помощью можно резать материал глубиной до 40 мм. Высокая скорость вращения позволяет достигать качественной обработки поверхности. Плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой способствуют комфортному рабочему процессу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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