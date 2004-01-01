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Фрезер Makita 3612C купить с доставкой в Москве
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Фрезер Makita 3612C

3 Отзывы
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Фрезер Makita 3612C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1850
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
60
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Уровень шума
86
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33617
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1850
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
60
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
9000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
86
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х24
Вес, кг.
6

Описание товара Фрезер Makita 3612C

Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на  материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.

Характеристики:

  • Мощность: 1850 Вт
  • Число оборотов: 9000-22000 об/мин
  • Вертикальный ход: 60 мм
  • Диаметр цанги: 12 мм
  • Вес нетто: 6,0 кг
  • Электронный тормоз двигателя для быстрой остановки фрезы
  • Электронная регулировка числа оборотов
  • Система стабилизации оборотов для поддержания выбранной скорости работы
  • Механизм фиксации шпинделя для более удобной и быстрой смены фрез
  • Возможность выбора глубины с точностью до миллиметра
  • Три фиксированных глубины фрезерования
  • Прочная и долговечная конструкция с шариковыми подшипниками
  • Плавный пуск для более аккуратного начала работы
  • Возможность подключения пылесоса



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер Makita 3612C

Источник: Яндекс Маркет
10.06.2020
Ilya G.

Достоинства:
Предыдущий Makita 3612C проработал несколько лет во фрезерном столе. Работал каждый день часами не выключаясь.

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Пришлось купить новый по причине износа якоря. Теоретически можно купить новый якорь (около 7000 рублей), заменить подшипники и цангу.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2020
Андрей п.

Достоинства:
Отличный фрезер! На работе с ним работаем уже более 10 лет. Недавно и себе приобрел такой же.

Недостатки:
вообщем то мелочи: от вибрации регулятор оборотов может сам крутиться и снижать обороты - решается молярным скотчем))

Комментарий:
Однозначно советую! За эту цену - лучший.

Ну может еще "Деволт" неплохой (лично не пользовался)
10.01.2019
Ирина

Достоинства:
Makita- это уже положительная характеристика. Модель проверенная и хорошо себя зарекомендовавшая. Удобный хват, плавный пуск, регулировка оборотов...фрезер хорош при работе в руках и установке в стол. Универсальная машинка для дома-для семьи как минимум. Пользуюсь уже пару-тройку лет, всегда с удовольствием. Главное, фрезы хорошие покупать- тогда инструмент будет радовать точной работой.

Недостатки:
Нет штатного кейса. Но это на любителя, не принципиальный пункт.

Комментарий:
Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1850
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
60
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
9000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
86
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на  материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.

Характеристики:

  • Мощность: 1850 Вт
  • Число оборотов: 9000-22000 об/мин
  • Вертикальный ход: 60 мм
  • Диаметр цанги: 12 мм
  • Вес нетто: 6,0 кг
  • Электронный тормоз двигателя для быстрой остановки фрезы
  • Электронная регулировка числа оборотов
  • Система стабилизации оборотов для поддержания выбранной скорости работы
  • Механизм фиксации шпинделя для более удобной и быстрой смены фрез
  • Возможность выбора глубины с точностью до миллиметра
  • Три фиксированных глубины фрезерования
  • Прочная и долговечная конструкция с шариковыми подшипниками
  • Плавный пуск для более аккуратного начала работы
  • Возможность подключения пылесоса


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2020
Ilya G.

Достоинства:
Предыдущий Makita 3612C проработал несколько лет во фрезерном столе. Работал каждый день часами не выключаясь.

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Пришлось купить новый по причине износа якоря. Теоретически можно купить новый якорь (около 7000 рублей), заменить подшипники и цангу.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2020
Андрей п.

Достоинства:
Отличный фрезер! На работе с ним работаем уже более 10 лет. Недавно и себе приобрел такой же.

Недостатки:
вообщем то мелочи: от вибрации регулятор оборотов может сам крутиться и снижать обороты - решается молярным скотчем))

Комментарий:
Однозначно советую! За эту цену - лучший.

Ну может еще "Деволт" неплохой (лично не пользовался)
10.01.2019
Ирина

Достоинства:
Makita- это уже положительная характеристика. Модель проверенная и хорошо себя зарекомендовавшая. Удобный хват, плавный пуск, регулировка оборотов...фрезер хорош при работе в руках и установке в стол. Универсальная машинка для дома-для семьи как минимум. Пользуюсь уже пару-тройку лет, всегда с удовольствием. Главное, фрезы хорошие покупать- тогда инструмент будет радовать точной работой.

Недостатки:
Нет штатного кейса. Но это на любителя, не принципиальный пункт.

Комментарий:
Рекомендую!


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