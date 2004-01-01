Фрезер Makita 3612C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1850
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
60
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Уровень шума
86
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33617
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1850
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
60
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
9000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
86
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х24
Вес, кг.
6
Описание товара Фрезер Makita 3612C
Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.
Характеристики:
- Мощность: 1850 Вт
- Число оборотов: 9000-22000 об/мин
- Вертикальный ход: 60 мм
- Диаметр цанги: 12 мм
- Вес нетто: 6,0 кг
- Электронный тормоз двигателя для быстрой остановки фрезы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Система стабилизации оборотов для поддержания выбранной скорости работы
- Механизм фиксации шпинделя для более удобной и быстрой смены фрез
- Возможность выбора глубины с точностью до миллиметра
- Три фиксированных глубины фрезерования
- Прочная и долговечная конструкция с шариковыми подшипниками
- Плавный пуск для более аккуратного начала работы
- Возможность подключения пылесоса