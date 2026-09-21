Фрезер Makita RT0702C 710Вт 30000об/мин макс.ход:35мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
99.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
16.5
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
710
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Подсветка
нет
Ширина, см
27
Высота, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х17
Вес, кг.
3
Описание товара Фрезер Makita RT0702C 710Вт 30000об/мин макс.ход:35мм
Фрезер кромочный Makita RT0702C, мощность 710Вт, 10000-34000об/м, цанга 6 и 8 мм, копировальная втулка, параллельный упор, ключ - 2 шт, упаковка - картонная коробка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
16.5
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
710
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
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Уровень шума
99.8
Подсветка
нет
Ширина, см
27
Высота, см
46.5
Страна производитель
Китай
Фрезер кромочный Makita RT0702C, мощность 710Вт, 10000-34000об/м, цанга 6 и 8 мм, копировальная втулка, параллельный упор, ключ - 2 шт, упаковка - картонная коробка
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер Makita RT0702C 710Вт 30000об/мин макс.ход:35мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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