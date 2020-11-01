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Фрезер Makita RP0900

Артикул: 33620
  • Фрезер Makita RP0900 - фото 1
  • Фрезер Makita RP0900 - фото 2
Фрезер Makita RP0900 - фото 1
Фрезер Makita RP0900 - фото 2
11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33620
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосанет
Фиксация шпинделянет
Уровень шума89 дБ
Глубина фрезирования35 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин27000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин27000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростинет
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт900
Длина, см26
Ширина, см12.7
Высота, см11
Вес, кг2.7

Фрезер Makita RP0900 - профессиональная базовая модель с массивной алюминиевой плитой и паралельным упором. Цанговый патрон для фрез с хвостовиком 8 мм. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера.

Характеристики:

Потребляемая мощность 900 Вт
Частота холостого хода 27000 об/мин
Размер цанги 8 мм
Глубина обработки 0-35 мм
Габаритная длина 260 мм
Сетевой шнур 4,0 мм
Масса 2,7 кг



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