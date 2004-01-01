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Фрезер Makita RP0900 купить с доставкой в Москве
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Фрезер Makita RP0900

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Фрезер Makita RP0900 - фото 1
Фрезер Makita RP0900 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Уровень шума
89
  • Фрезер Makita RP0900 - фото 1
  • Фрезер Makita RP0900 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
10 010 руб.  19 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33620
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Минимальная скорость вращения, об/мин
27000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
89
Фиксация шпинделя
нет
Подключения к пылесосу
нет
Подсветка
нет
Ширина, см
12.7
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Фрезер Makita RP0900

Фрезер Makita RP0900 - профессиональная базовая модель с массивной алюминиевой плитой и паралельным упором. Цанговый патрон для фрез с хвостовиком 8 мм. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера.

Характеристики:

Потребляемая мощность 900 Вт
Частота холостого хода 27000 об/мин
Размер цанги 8 мм
Глубина обработки 0-35 мм
Габаритная длина 260 мм
Сетевой шнур 4,0 мм
Масса 2,7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер Makita RP0900




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Минимальная скорость вращения, об/мин
27000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
нет
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
89
Фиксация шпинделя
нет
Подключения к пылесосу
нет
Подсветка
нет
Ширина, см
12.7
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер Makita RP0900 - профессиональная базовая модель с массивной алюминиевой плитой и паралельным упором. Цанговый патрон для фрез с хвостовиком 8 мм. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера.

Характеристики:

Потребляемая мощность 900 Вт
Частота холостого хода 27000 об/мин
Размер цанги 8 мм
Глубина обработки 0-35 мм
Габаритная длина 260 мм
Сетевой шнур 4,0 мм
Масса 2,7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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