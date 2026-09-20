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Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606)

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
1200
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681489
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
1200
Высота, см
9
Длина, см
30
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606)

Угловая шлифмашина Bosch GWS 670 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя срок эксплуатации угловой шлифмашины Bosch GWS 670 значительно увеличивается. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобной работы в труднодоступных местах. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
1200
Высота, см
9
Длина, см
30
Страна производитель
Германия
Описание
Угловая шлифмашина Bosch GWS 670 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя срок эксплуатации угловой шлифмашины Bosch GWS 670 значительно увеличивается. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобной работы в труднодоступных местах. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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