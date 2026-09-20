Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 670 (0601375606)
Угловая шлифмашина Bosch GWS 670 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя срок эксплуатации угловой шлифмашины Bosch GWS 670 значительно увеличивается. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобной работы в труднодоступных местах. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время.
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