Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
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