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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple

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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 3
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 4
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 7
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 8
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 9
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 10
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 7
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 8
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 9
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 10
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681173
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple

Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGPURCN) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
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Доставка
Отзывы


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