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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный

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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 4
Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 
Начислим 882 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный
14 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель; - крепежи; - инструкция.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный

Представляем вашему вниманию смеситель для ванны и душа Damixa Apollo - это истинная вершина стиля. Вдохновленный линиями природы, этот смеситель представляет собой гармоничное сочетание прекрасных форм, которые человек довел до идеала. Разработанный для искушенных пользователей, он обладает не только утонченным дизайном, но и инновационной функциональностью. Благодаря своим формам он является образцом удобства и стиля вашей ванной комнате, дополняя общее впечатление о внимательном к деталям подходе.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель; - крепежи; - инструкция.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию смеситель для ванны и душа Damixa Apollo - это истинная вершина стиля. Вдохновленный линиями природы, этот смеситель представляет собой гармоничное сочетание прекрасных форм, которые человек довел до идеала. Разработанный для искушенных пользователей, он обладает не только утонченным дизайном, но и инновационной функциональностью. Благодаря своим формам он является образцом удобства и стиля вашей ванной комнате, дополняя общее впечатление о внимательном к деталям подходе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Damixa Apollo 471000300 черный – стоимость товара 14690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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