Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%13 430 руб. 23 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый), комбинированный
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH00
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T), крестообразный (PZ), прямой (FD), шестигранный (HW)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х25х23
Вес, кг.
13.52
Описание товара Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 поставляется в удобном, вместительном и мобильном металлическом ящике. Изделия комплекта отличаются надежностью и долговечностью. Рабочие части инструментов изготовлены из хромованадиевой стали ( CrV) стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и снижают нагрузку на кисть.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый), комбинированный
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH00
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T), крестообразный (PZ), прямой (FD), шестигранный (HW)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 поставляется в удобном, вместительном и мобильном металлическом ящике. Изделия комплекта отличаются надежностью и долговечностью. Рабочие части инструментов изготовлены из хромованадиевой стали ( CrV) стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и снижают нагрузку на кисть.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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