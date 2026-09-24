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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 2
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649096
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Загружаем...
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)
13 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, с трещоткой, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х13
Вес, кг.
12.85

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)

Набор инструментов Gross 14156 включает в себя 76 предметов, в том числе ключи-трещотки со 120 зубьями из стали CrV, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, молоток для ударных работ, а также переставные клещи и пассатижи, использующиеся для захвата и удержания деталей. Удлинители и карданные шарниры облегчают работу в ограниченном пространстве. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, с трещоткой, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14156 включает в себя 76 предметов, в том числе ключи-трещотки со 120 зубьями из стали CrV, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, молоток для ударных работ, а также переставные клещи и пассатижи, использующиеся для захвата и удержания деталей. Удлинители и карданные шарниры облегчают работу в ограниченном пространстве. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156) - купить по цене 13220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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