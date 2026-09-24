Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)
Универсальный набор инструмента ЗУБР А-216 216 предметов 27674-H216 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Применяется для работ с крепежом. Предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Трещотки для торцовых головок: с быстрым сбросом 72 зубца Биты-головки 1/4?: HEX H3, H4, H5, H6, TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, PHILLIPS PH0, PH1, PH2, POZIDR Биты 8 мм х 30 мм: HEX H7, H8, H10, H12, POZIDRIVE PZ2, PZ3, PZ4, PHILLIPS PH2, PH3, PH4, SLOT SL8, SL10, SL12, TORX T40, T45, T50, T55, T60, TORX HOLE TH40, TH45, TH50 Биты 1/4? х 25 мм: SQUARE 0, 1, 2, 3; SECURITY TORQSET 4, 6, 8, 10; SPANNER 6, 8, 10; CLUTCH 1, 2, 3; SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4; T 5, 6, 7; TH 7; SPLINE 5, 6, 8, TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45; RIBE 5, 6, 7, 8, 9, HEX SECURITY 2, 2.5 ,3, 4, 5, 6
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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