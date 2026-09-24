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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 4
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 5
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 590 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712494
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)
16 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные/шестигранные
Количество имбусовых ключей
7
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
Ключи имбусовые (1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм)
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
74
Тип бит
PH2, PH3, PZ 3
Шлицы бит
SL8, 10, 12
Посадка бит
1/4 дюйма, 1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
65
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х10
Вес, кг.
10

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)

Универсальный набор инструмента ЗУБР А-216 216 предметов 27674-H216 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Применяется для работ с крепежом. Предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Трещотки для торцовых головок: с быстрым сбросом 72 зубца Биты-головки 1/4?: HEX H3, H4, H5, H6, TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, PHILLIPS PH0, PH1, PH2, POZIDR Биты 8 мм х 30 мм: HEX H7, H8, H10, H12, POZIDRIVE PZ2, PZ3, PZ4, PHILLIPS PH2, PH3, PH4, SLOT SL8, SL10, SL12, TORX T40, T45, T50, T55, T60, TORX HOLE TH40, TH45, TH50 Биты 1/4? х 25 мм: SQUARE 0, 1, 2, 3; SECURITY TORQSET 4, 6, 8, 10; SPANNER 6, 8, 10; CLUTCH 1, 2, 3; SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4; T 5, 6, 7; TH 7; SPLINE 5, 6, 8, TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45; RIBE 5, 6, 7, 8, 9, HEX SECURITY 2, 2.5 ,3, 4, 5, 6



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Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные/шестигранные
Количество имбусовых ключей
7
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
Ключи имбусовые (1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм)
Количество отверток, шт
1
Развернуть
Количество бит, шт
74
Тип бит
PH2, PH3, PZ 3
Шлицы бит
SL8, 10, 12
Посадка бит
1/4 дюйма, 1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
65
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента ЗУБР А-216 216 предметов 27674-H216 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Применяется для работ с крепежом. Предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Трещотки для торцовых головок: с быстрым сбросом 72 зубца Биты-головки 1/4?: HEX H3, H4, H5, H6, TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, PHILLIPS PH0, PH1, PH2, POZIDR Биты 8 мм х 30 мм: HEX H7, H8, H10, H12, POZIDRIVE PZ2, PZ3, PZ4, PHILLIPS PH2, PH3, PH4, SLOT SL8, SL10, SL12, TORX T40, T45, T50, T55, T60, TORX HOLE TH40, TH45, TH50 Биты 1/4? х 25 мм: SQUARE 0, 1, 2, 3; SECURITY TORQSET 4, 6, 8, 10; SPANNER 6, 8, 10; CLUTCH 1, 2, 3; SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4; T 5, 6, 7; TH 7; SPLINE 5, 6, 8, TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45; RIBE 5, 6, 7, 8, 9, HEX SECURITY 2, 2.5 ,3, 4, 5, 6


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профессионал (27674-H216) - стоимость товара 16590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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