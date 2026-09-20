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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White

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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 7
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 8
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 9
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 10
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 11
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 12
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 13
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 14
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 15
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 16
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 17
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 18
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 19
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 20
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 21
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 22
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 7
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 8
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 9
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 10
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 11
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 12
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 13
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 14
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 15
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 16
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 17
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 18
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 19
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 20
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 21
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 22
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678860
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White представляют собой высококачественное устройство от известного бренда Samsung, которое обеспечивает превосходное качество звука и комфорт при использовании. Наушники оснащены двумя динамическими драйверами, что обеспечивает широкий диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Это позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком, который будет радовать вас при прослушивании музыки, просмотре фильмов или во время игр. Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и надежное подключение к вашему смартфону или плееру. Система активного шумоподавления (ANC) позволяет наслаждаться музыкой в любых условиях, блокируя внешние шумы. Время зарядки наушников составляет 3 часа, а время зарядки кейса - 2 часа. Это обеспечивает длительное время работы наушников без необходимости постоянной зарядки. Наушники имеют класс защиты IP57, что делает их устойчивыми к воздействию пыли и влаги. В комплект поставки входят наушники, кейс для зарядки, кабель для зарядки USB Type-C и инструкция по эксплуатации. Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White - это сочетание стиля, функциональности и качества звука, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Система активного шумоподавления
да
Описание
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White представляют собой высококачественное устройство от известного бренда Samsung, которое обеспечивает превосходное качество звука и комфорт при использовании. Наушники оснащены двумя динамическими драйверами, что обеспечивает широкий диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Это позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком, который будет радовать вас при прослушивании музыки, просмотре фильмов или во время игр. Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и надежное подключение к вашему смартфону или плееру. Система активного шумоподавления (ANC) позволяет наслаждаться музыкой в любых условиях, блокируя внешние шумы. Время зарядки наушников составляет 3 часа, а время зарядки кейса - 2 часа. Это обеспечивает длительное время работы наушников без необходимости постоянной зарядки. Наушники имеют класс защиты IP57, что делает их устойчивыми к воздействию пыли и влаги. В комплект поставки входят наушники, кейс для зарядки, кабель для зарядки USB Type-C и инструкция по эксплуатации. Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White - это сочетание стиля, функциональности и качества звука, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы


Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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