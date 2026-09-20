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Мойка высокого давления КТ-9162 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления КТ-9162

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
28800
Подогрев воды
да
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  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 27
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 28
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  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 31
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 32
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 33
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 34
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 35
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 36
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 37
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 38
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 39
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 40
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 41
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 42
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 43
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 44
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 45
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 46
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 47
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 48
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 49
  • Мойка высокого давления КТ-9162 - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678218
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
569
Высота, см
327
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9162

Мойка высокого давления Kitfort КТ-9162 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей. Вы можете настраивать забор воды из отдельной емкости или водопровода. Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве. Есть возможность подключения пенной насадки с бутылкой для нанесения моющего средства на очищаемую поверхность.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9162




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
569
Высота, см
327
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Kitfort КТ-9162 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей. Вы можете настраивать забор воды из отдельной емкости или водопровода. Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве. Есть возможность подключения пенной насадки с бутылкой для нанесения моющего средства на очищаемую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления КТ-9162 - стоимость товара 10260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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