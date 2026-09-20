Мойка высокого давления КТ-9162
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678218
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
569
Высота, см
327
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13
Описание товара Мойка высокого давления КТ-9162
Мойка высокого давления Kitfort КТ-9162 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей. Вы можете настраивать забор воды из отдельной емкости или водопровода. Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве. Есть возможность подключения пенной насадки с бутылкой для нанесения моющего средства на очищаемую поверхность.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
160
Производительность
28800
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
569
Высота, см
327
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления Kitfort КТ-9162 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей. Вы можете настраивать забор воды из отдельной емкости или водопровода. Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве. Есть возможность подключения пенной насадки с бутылкой для нанесения моющего средства на очищаемую поверхность.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления КТ-9162 - стоимость товара 10260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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