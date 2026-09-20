Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)
Apple дарит новое измерение комфорта для работы и творчества: большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1664 позволяет уместить больше информации и наслаждаться красочными деталями. Корпус из алюминия не только придаёт ноутбуку премиальный вид, но и сохраняет лёгкость и прочность даже при интенсивном использовании. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к важным файлам. Мощный процессор Apple и оперативная память LPDDR5 максимально раскрывают возможности Mac OS — всё работает плавно и мгновенно. Подсветка клавиатуры создаёт комфортные условия для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает приятную глазу картинку при длительной работе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
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