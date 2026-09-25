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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 390 руб. 
Начислим 1831 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734468
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)
114 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.75

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)

Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен мощным процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, что обеспечивает быструю и надежную работу в многозадачном режиме. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5, что позволяет запускать ресурсоемкие приложения и работать с большими данными без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи, а также значительное пространство для файлов и программ. Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей типа IPS, что гарантирует отличное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук идеальным выбором для любителей видеоигр, обеспечивая плавность и четкость изображения. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая быстрый и стабильный беспроводной соединение с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 1,95 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Устройство выполнено в стильном черном цвете, что подчеркивает его элегантный дизайн. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и разнообразие функций. Это надежное решение от бренда MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет комбинацию производительности, стиля и инновационных технологий.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен мощным процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, что обеспечивает быструю и надежную работу в многозадачном режиме. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5, что позволяет запускать ресурсоемкие приложения и работать с большими данными без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи, а также значительное пространство для файлов и программ. Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей типа IPS, что гарантирует отличное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук идеальным выбором для любителей видеоигр, обеспечивая плавность и четкость изображения. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая быстрый и стабильный беспроводной соединение с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 1,95 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Устройство выполнено в стильном черном цвете, что подчеркивает его элегантный дизайн. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и разнообразие функций. Это надежное решение от бренда MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет комбинацию производительности, стиля и инновационных технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256) - по цене 114390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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