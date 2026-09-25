Ноутбук Asus V3607VJ-TK185W 16" IPS 5 210H 8GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Matte Black (90NB15V1-M00M00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748755
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus V3607VJ-TK185W 16" IPS 5 210H 8GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Matte Black (90NB15V1-M00M00)
Ноутбук Asus сочетает производительность Intel Core i5 и удобный формат для работы, учёбы и развлечений. Оперативная память 8 ГБ стандарта DDR5 обеспечивает уверенную работу с повседневными задачами, а Windows 11 Home сразу готова к использованию. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 отображает чёткую и насыщенную картинку, а частота обновления 144 Гц делает изображение особенно плавным в динамичных сценах. Пластиковый корпус сохраняет практичность и делает ноутбук удобным решением на каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus сочетает производительность Intel Core i5 и удобный формат для работы, учёбы и развлечений. Оперативная память 8 ГБ стандарта DDR5 обеспечивает уверенную работу с повседневными задачами, а Windows 11 Home сразу готова к использованию. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 отображает чёткую и насыщенную картинку, а частота обновления 144 Гц делает изображение особенно плавным в динамичных сценах. Пластиковый корпус сохраняет практичность и делает ноутбук удобным решением на каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, RTX 3050, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, RTX 3050, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Asus V3607VJ-TK185W 16" IPS 5 210H 8GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Matte Black (90NB15V1-M00M00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus V3607VJ-TK185W 16" IPS 5 210H 8GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Matte Black (90NB15V1-M00M00)