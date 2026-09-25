Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)
Ноутбук Asus - это стильное и многофункциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря изящному алюминиевому корпусу и минималистичному дизайну, этот ноутбук не только производителен, но и выглядит невероятно элегантно. Среди ключевых характеристик можно выделить диагональ экрана в 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Хотя экран не сенсорный, высокая детализация и отличная цветопередача делают его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Ноутбук оснащен мощным шестиядерным процессором от AMD и интегрированным графическим контроллером AMD Radeon 840M, которые обеспечивают быструю и надежную работу при выполнении сложных задач. Для хранения данных на устройстве установлен SSD объемом 1024 Гб, а 32 Гб оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. Дополнительные преимущества включают в себя поддержание современных стандартов связи с технологией Bluetooth v5.3, наличие двух портов USB Type-C для подключения различных устройств и быстрой передачи данных, а также удобная подсветка клавиатуры, обеспечивающая комфортную работу в темное время суток. Несмотря на высокую производительность, устройство весит всего 1,2 кг, что делает его отличным выбором для пользователей, которым важно сочетание мобильности и функциональности. Это устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая полностью соответствует вашим предпочтениям и задачам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)