Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 17
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 18
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 19
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 20
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 21
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 22
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 23
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 24
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 25
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 26
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 27
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 28
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 29
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 23
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 24
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 25
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 26
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 27
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 28
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 29
  • Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 650 руб. 
Начислим 1883 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)
117 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)

Lenovo предлагает ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым IPS-экраном — вы получите широкую картинку и сочные цвета для работы и развлечений. Большой объём оперативной памяти 16 Гб и мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсоёмких приложений и современных игр. SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку и быстрое хранение всех ваших файлов. Современная версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные устройства без задержек. Благодаря удобной подсветке клавиатуры будет комфортно работать даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен порт USB Type-C. Вес ноутбука 2,9 кг — отличный вариант для стационарного использования дома или в офисе. Модель поставляется без операционной системы, так что вы можете установить ту, которая больше подходит для ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым IPS-экраном — вы получите широкую картинку и сочные цвета для работы и развлечений. Большой объём оперативной памяти 16 Гб и мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсоёмких приложений и современных игр. SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку и быстрое хранение всех ваших файлов. Современная версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные устройства без задержек. Благодаря удобной подсветке клавиатуры будет комфортно работать даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен порт USB Type-C. Вес ноутбука 2,9 кг — отличный вариант для стационарного использования дома или в офисе. Модель поставляется без операционной системы, так что вы можете установить ту, которая больше подходит для ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) - купить по цене 117650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...