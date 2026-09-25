Ноутбук Lenovo ThinkBook 21UY001AFW 14" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21UY001AFW 14" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 сочетает компактный формат и комфортное рабочее пространство. Чёткое изображение удобно для работы, учёбы и повседневных задач, а небольшая диагональ помогает экономить место. Быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно пространства для файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 поддерживают комфортную многозадачность. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для ежедневной работы и привычных задач. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый доступ к ноутбуку.
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