Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB5D черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
11.5
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB5D черная
Варочная панель Bosch имеет сенсорную панель TouchControl, которая позволяет легко управлять устройством. Функция ReStart сохраняет настройки, чтобы вы могли вернуться к ним, если панель была случайно выключена. Блокировка от детей защищает от случайного включения, а главный выключатель отключает все 4 конфорки за один раз.
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Варочная панель Bosch имеет сенсорную панель TouchControl, которая позволяет легко управлять устройством. Функция ReStart сохраняет настройки, чтобы вы могли вернуться к ним, если панель была случайно выключена. Блокировка от детей защищает от случайного включения, а главный выключатель отключает все 4 конфорки за один раз.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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