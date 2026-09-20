Док-станция Baseus Metal Gleam Gray (WKWG020113)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 250 руб. 3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х2
Вес, г.
385
Описание товара Док-станция Baseus Metal Gleam Gray (WKWG020113)
Многофункциональный концентратор 7-в-1 Baseus Metal Gleam Series - это продукт от Baseus, который предоставляет вам в общей сложности 7 различных и широко используемых портов. С помощью этого концентратора и порта Type-C вы можете подключать к своей системе больше устройств без каких-либо ограничений.
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Многофункциональный концентратор 7-в-1 Baseus Metal Gleam Series - это продукт от Baseus, который предоставляет вам в общей сложности 7 различных и широко используемых портов. С помощью этого концентратора и порта Type-C вы можете подключать к своей системе больше устройств без каких-либо ограничений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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