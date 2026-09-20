Мышь Ugreen MU102-90538 Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Мышь Ugreen MU102-90538 Blue
Бесшумная мышь с классическим дизайном и защитой от отпечатков пальцев обеспечивает максимальную поддержку и комфорт для вашей руки. Прочное резиновое колесо прокрутки с противоскользящим покрытием гарантирует, что ваша рука не будет соскальзывать при прокрутке.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бесшумная мышь с классическим дизайном и защитой от отпечатков пальцев обеспечивает максимальную поддержку и комфорт для вашей руки. Прочное резиновое колесо прокрутки с противоскользящим покрытием гарантирует, что ваша рука не будет соскальзывать при прокрутке.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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