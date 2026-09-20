Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка
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Описание товара Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка
Elleng?st - альбом 2020 года британского рок-проекта Crippled Black Phoenix.. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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