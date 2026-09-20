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Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка

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Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка - фото 1
Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Ellengaest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка - фото 1
  • Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676268
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Характеристики

Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603157413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Ellengaest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Fools, Lost, In The Night, Cry Of Love, Everything I Say, (-), The Invisible Past, Shes In Parties
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crippled Black Phoenix - Ellengaest (0822603157413) виниловая пластинка

Elleng?st - альбом 2020 года британского рок-проекта Crippled Black Phoenix.. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603157413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Ellengaest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Fools, Lost, In The Night, Cry Of Love, Everything I Say, (-), The Invisible Past, Shes In Parties
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Elleng?st - альбом 2020 года британского рок-проекта Crippled Black Phoenix.. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.


Теги товара: Progressive Rock
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