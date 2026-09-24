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Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка

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Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 1
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 2
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 3
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 4
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 5
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 6
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 7
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 8
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 9
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 10
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 11
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 12
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 13
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 14
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 15
Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 1
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 2
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 3
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 4
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 5
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 6
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 7
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 8
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 9
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 10
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 11
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 12
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 13
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 14
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 15
  • Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMU
Barcode
[4029759179245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Трек-лист
Enteath Box, Blades, Kamilah, Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Enteath Box, Blades, Kamilah, Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser

Отзывы о товаре Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMU
Barcode
[4029759179245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
Eraser
Трек-лист
Enteath Box, Blades, Kamilah, Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Enteath Box, Blades, Kamilah, Years, Sloth, Giants Leaving, Blood Honey, Landless King, Eraser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Long Distance Calling - Eraser (4029759179245) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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