Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI выделяется компактными размерами и высокопроизводительными характеристиками для создания мощного игрового компьютера. Она выполнена в черно-серой расцветке и отличается надежной элементной базой. Для подключения необходимых комплектующих предусмотрены 4 отсека под модули DDR5, процессорный разъем AM5, 1 слот расширения PCI-E x16 и 2 x PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В MSI B650M GAMING PLUS WIFI установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. При помощи кнопки Flash BIOS можно выполнять настройки в системе BIOS.
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